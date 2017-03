Mulher joga água fervente em marido que dormia para se vingar de agressões

Na madrugada deste domingo (5), mulher de 36 anos se entregou à polícia depois de tentar matar o companheiro, de 55 anos, com quem convivia há três meses. Depois que ele a agrediu no meio da rua, ela decidiu se vingar, jogando um litro de água fervente no homem enquanto ele dormia. O caso aconteceu em Ponta Porã.

Segundo os detalhes do boletim de ocorrência, equipe da Polícia Militar foi acionada pela própria mulher, que afirmou ter tentado matar o marido e queria se entregar. Na casa, ela revelou que convive com o homem de 55 anos há alguns meses e que os dois costumam brigar, mas na tarde de sábado (4) ela foi agredida por ele.

De acordo com o registro policial, o homem deu socos no rosto da vítima, a derrubou na rua e a agrediu com mais socos. Em casa, ela passou a planejar como se vingaria do marido, então esquentou uma vasilha com um litro de água enquanto ele dormia. Quando a água ferveu, ela jogou em cima do agressor, que dormia.

O homem correu e pediu ajuda para um vizinho, que o levou ao hospital. Como a mulher se apresentou, o delegado entendeu que a prisão em flagrante não seria necessária. O homem segue internado com queimaduras de primeiro e segundo grau e os dois devem responder por lesão corporal dolosa, qualificada por violência doméstica.