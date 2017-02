Mulher é sufocada e agredida a socos pelo namorado após deixar celular em casa carregando

Uma mulher, de 27 anos, foi sufocada pelo pescoço e agredida a socos pelo namorado, de 34 anos, após deixar o celular em casa carregando. O suspeito teria desconfiado de que a vítima tivesse o escondendo algo. As agressões ocorreram na noite, desta terça-feira (21), em Jardim, a 239 quilômetros da Capital.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima procurou a polícia e afirmou que durante o relacionamento, que durou três anos, já havia sido agredida, mas não procurou a polícia. Antes das agressões, desta terça, a vítima estava com o namorado em uma festa de aniversário.

Ainda na festa foi questionada sobre o celular, que alegou ter deixado em casa carregando. Neste momento, o namorado disse que iriam buscar o aparelho, pois ela estaria escondendo alguma coisa.

O casal se dirigiu até a casa do suspeito, para que a vítima pegasse a chave de sua residência. Ao retornar à casa do namorado foi recebida com um soco que a atingiu na boca. O suspeito pegou o celular e jogou no colo da vítima.

A mulher saiu para pegar seu carro, mas foi impedida pelo suspeito, então desceu para ir a pé. Neste momento, segundo o registro policial, foi atingida no rosto com outro soco e arrastada até o quarto. A vítima chegou a ser jogada na cama e sufocada no pescoço.A mãe da vítima chegou a ir até a casa do suspeito e a filha mostrou as agressões.

A mulher disse que terminou o relacionamento e teme por sua integridade física, por isso, manifestou o interesse de representar criminalmente contra o ex-namorado.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na DAM (Delegacia da Mulher) de Jardim.