Mulher é presa em flagrante por matar namorado com facada no coração

FOTO: DIVULGAÇÃO

Célia Ferreira da Silva, de 36 anos, foi presa por matar o namorado Divinomar Rafael dos Santos, de 39 anos, com uma facada no coração na noite de ontem (10) no Bairro Senhor Divino, em Coxim.

Ela foi presa poucos minutos após o crime por uma equipe da Rotai (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior). No momento da prisão, a mulher andava de bicicleta pela rua das Flores, no mesmo bairro.

De acordo com informações, na delegacia, Célia negou ter esfaqueado o namorado, com quem se relacionava há seis anos. Ela disse que deu uma paulada na cabeça dele, versão que já foi desmentida por peritos que trabalharam no local.

De acordo com a polícia, um dos dedos da vítima foi praticamente decepado, provavelmente na tentativa de se defender. O corpo foi levado para IML (Instituto Médico Legal) para necropsia, que só deve ocorrer na manhã desta quinta-feira (11).

De acordo com as primeiras informações, o casal ingeria bebida alcoólica no quintal de um bar da Rua Enersul quando começou a discutir e a se agredir. Célia então teria desferido o golpe contra Santos que morreu no local. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, porém a vítima já estava morta.