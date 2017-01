Mulher é presa e adolescente de 16 anos apreendida com maconha em táxi

Mulher de 25 anos foi presa e uma adolescente de 16 anos apreendida por volta das 9h15 desta quinta-feira (26) transportando 9 kg de maconha em um taxi. A apreensão ocorreu no Km 145 da MS-276, entre Ivinhema e Nova Andradina - distante 30 km de Campo Grande.

Uma equipe da PMR (Polícia Militar Rodoviária) realizava fiscalização, quando ao abordar o taxi, com placas de Ivinhema, as passageiras demonstraram nervosismo. Ao revistar o porta-malas, os policiais encontraram uma bolsa com 11 tabletes, totalizando 9 kg da droga, segundo o site Nova News.

As jovens relataram à polícia que pegaram a maconha em Naviraí e levariam para Nova Andradina e que receberiam R$ 1000 pelo transporte da droga.