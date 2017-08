Mulher é presa após jogar óleo diesel e tentar atear fogo no ex

Imagem Ilustrativa

Uma mulher de 32 anos foi presa na noite de sábado (5) após jogar óleo diesel e tentar atear fogo no ex namorado, de 34 anos, em Rochedo, há 74 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava visivelmente embriagada quando chegou na casa da vítima por volta das 20h xingando o ex e afirmando que ele teria abandonado os filhos.

A suspeita que ainda estava com um galão de óleo diesel, jogou o produto na vítima e tentou acender um isqueiro. A atual namorada da vítima estava no local e tentou conter a mulher quando começaram as agressões. A ex ficou com um corte na cabeça depois de cair.

A polícia foi acionada e encaminhou a mulher até o posto de saúde. Na casa da suspeita, os policiais encontraram uma criança de um ano dormindo no chão da sala. O conselho tutelar também foi acionado e entregou a criança à tia.

Na delegacia a mulher confirmou que teria ido até a casa do ex, porém nega que tenha jogado óleo diesel na vítima.

O caso esta sendo investigado como tentativa de homicídio pela Delegacia de Polícia Civil de Rochedo.