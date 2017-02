Mulher é multada em R$ 1,9 mil por estoque ilegal de pescado em MS

Uma mulher de 36 anos foi autuada administrativamente em R$ 1,9 mil por armazenamento ilegal de 60 quilos de pescado na região de Porto Morrinho, no municípo de Corumbá, distante a 415 km de Campo Grande. A Polícia Militar Ambiental (PMA) encontrou os peixes em um freezer, nessa terça-feira (21), sem a documentação de declaração de estoque.

Foram apreendidos espécies de Pacu, Barbado e Palmito, além de filés de Cachara no freezer. Também havia indícios de que uma parte dos peixes tenha sido capturada com redes de pesca, utensílio proibido.

De acordo com a polícia, a falta de declaração de estoque não é crime, mas é uma infração administrativa que prevê apreensão do pescado e multa de R$ 700 a R$ 100 mil. Também há um acréscimo de R$ 20 por quilo ou fração do produto. A PMA ainda vai apurar se os peixes foram capturados em período de piracema.

Controle de estoques de peixe

O controle de estoques de pescado em estabalecimentos que comercializam o produto é feito mais efetivamente para evitar que as peixarias adquiram pescado irregular, segundo a polícia. O objetivo é evitar captura nos rios. Policiais ambientais continuarão monitorando e dando baixa nos estoques das peixarias da capital e interior.