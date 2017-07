MULHER E MORTA A TIROS PROXIMO À CONVENIÊNCIA POR PISTOLEIROS EM PONTA PORÃ

A mesma foi identificada como, Leticia Raquel Romeiro (40) que na madrugada de domingo (16) foi executada a tiros na Rua Antônio João no centro de Ponta Porã, quando chegava a uma conveniência situada na região a bordo de seu veiculo da marca Toyota-Corolla, cor branca, placa OOU 3680 da cidade de Ponta Porã, onde foi alcançada pelos pistoleiros que se encontravam a bordo de uma motocicleta e seguiam a vitima desde um bar situado na Avenida Brasil ate o local onde a executaram com 17 disparos de pistola 9mm.

O violento feminicidio chocou os moradores da fronteira, onde a insegurança deixa mais uma vitima e evidencia a tranquilidade com o que delinquentes atuam nesta parte da fronteira com o Paraguai.

Agentes do SIG (Setor de Investigação Geral) e da Policia Técnica coordenado pelo delegado Rodolfo Daltro, da Policia Civil de Ponta Porã, realizaram os trabalhos de praxe, recolheram varias evidencias e informações no local do feminicidio e investigarão o caso que poderia estar relacionado ao narcotráfico que atua na região de fronteira, mas não descartam nenhuma das hipóteses que determinara a investigação nesta parte da fronteira com o Paraguai.