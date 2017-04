Mulher é flagrada jogando fumaça de cigarro no rosto da filha de um ano

Uma mulher de 29 anos, foi flagrada jogando fumaça de cigarro no rosto da filha de 1 ano e 4 meses e dando palmadas na criança, em uma praça central da cidade de Amambai, distante 360 km de Campo Grande.

Por volta de 17h15 de ontem (4), uma conselheira tutelar acionou a Polícia Militar para que a acompanhasse até a praça Coronel Valêncio.

No local, os policiais e a conselheira flagraram a mãe, ingerindo bebida alcoólica, fumando e jogando fumaça no rosto da filha. A mulher dava palmadas no corpo da criança.

A mulher foi abordada e acompanhou a polícia até sua casa para pegar os documentos. Na bolsa dela, foram encontrados vários documentos de uma idosa. Questionada, a mulher disse que era da sua madrinha e que ela estava guardando.

A criança foi encaminhada para o Conselho Tutelar e fez exame de corpo delito, constatando agressões por parte da mãe. A mulher foi encaminhada para a delegacia.