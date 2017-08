Mulher é agredida pelo marido e sofre mais de quarenta perfurações de faca

Mulher golpeada várias vezes foi socorrida pelos bombeiros. Divulgação Bombeiros

Com várias lesões provocadas por faca, uma mulher de 21 anos, foi socorrida pela equipe plantonista do Corpo de Bombeiros de Corumbá na madrugada desta quarta-feira (09), no bairro Guanabara, parte alta da cidade. Ela foi vítima do próprio marido e sofreu perfurações nos braços, pernas, abdômen, seios, pescoço e rosto. O agressor fugiu antes da chegada dos bombeiros.

A guarnição encontrou a mulher sentada em uma cadeira e após os primeiros atendimentos a encaminhou ao pronto-socorro municipal. Os ferimentos mais críticos foram no rosto, pescoço e tórax. A reportagem deste Diário apurou que a vítima permanece no setor de estabilização do pronto-socorro e em observação. Segundo o plantão, foram 44 lesões em todo o corpo, mas o quadro clínico é estável.

A Polícia Militar foi acionada, mas não localizou o marido da mulher. Os policiais receberam informações de que durante a terça-feira (08), o casal havia discutido e o homem saiu de casa. Quando retornou, tinha a intenção de matar a vítima. O caso foi registrado pela guarnição, na Delegacia de Polícia Civil, como homicídio na forma tentada.