Mulher é agredida pelo ex-marido, tem as mãos amarradas e é arrastada pela rua em MS

Uma mulher de 43 anos, foi surpreendida pelo ex-marido em um bar, que a chutou e amarrou suas mãos. Ela foi jogada na carroceria de uma caminhonete e depois arrastada pela rua. A mulher teve ferimentos pelo corpo e o suspeito não foi preso.

O crime aconteceu por volta de 03h30 desta quarta-feira (1) em Paranaíba, distante 422 km de Campo Grande.

Segundo registro policial, a vítima estava em um bar junto com um rapaz, quando o ex-marido de 40 anos, chegou com uma mulher. Ao ver a ex, o homem foi na direção dela, chutou a cadeira em que a vítima estava, dando socos e ponta pés.

No chão, a mulher teve as mãos amarradas e foi jogada na carroceria de uma caminhonete. O agressor conduziu o veículo até a casa da ex, a tirou da carroceria e jogou a vítima no chão. Como se não bastasse toda agressão, ele ainda a arrastou pela rua.

Depois de machucá-la, o homem entrou no veículo e fugiu. Ela, com as mãos ainda amarradas, pediu socorro na casa da filha, foi quando o genro a socorreu cortando a corda.

A mulher ficou com vários ferimentos nos pulsos e nos joelhos e um corte no supercílio. O agressor não foi encontrado.