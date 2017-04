Mulher é agredida com cadeirada no rosto e desmaia na rua

Mulher de 25 anos foi agredida por uma jovem, de 20, depois de desentendimento na madrugada de hoje no Bairro Universitário, em Campo Grande. Ela levou uma cadeirada no rosto e ao tentar ir embora, desmaiou na rua e foi socorrida por populares.

Conforme o boletim de ocorrência, ela foi na casa da suspeita atrás de seu “paquera” e enquanto conversava com ele, foi surpreendida pelo golpe. Vítima pediu para que o rapaz a acompanhasse, mas ele a atendeu porque estaria com medo do pai da vítima.

Ferida e sangrando muito, ela seguiu para casa, mas caiu no meio da rua. Cachorros da vizinhança começaram a latir e os moradores foram verificar o que havia acontecido. Eles acionaram viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ela foi encaminhada à UPA do bairro.

Agressora foi identificada, mas até então não havia comparecido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Vila Pirantininga.