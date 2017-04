Mulher de policial aposentado não resiste e morre na Santa Casa

Veículos ficaram destruídos em colisão que terminou com as mortes de Maria José Pedrosa Lemos e o marido dela, Valmir Fruto (no detalhe) - Lucyane Diego/Edição MS

Maria José Pedrosa Lemos, de 53 anos, moradora de Costa Rica, morreu na noite de ontem na Santa Casa de Campo Grande. Ela estava no Corsa Sedan que bateu de frente com uma S10 na BR-163, no km 560, perto de Bandeirantes. O marido dela, o policial aposentado Valmir Fruto, de 62 anos, faleceu no local onde houve a batida.

A confirmação da morte de Maria José só foi dada hoje. Não foi divulgado detalhes da lesão que ela sofreu. O casal era muito conhecido em Costa Rica, para onde seguiam. Os motivos do acidente ainda são apurados pela Polícia Civil. Laudo da perícia criminal deve indicar o que aconteceu no trecho.

Na S10 estavam Waldir Bacchi Junior, de 40 anos, a mulher dele, Zilma Marcia Oyera Bonilha, de 54 anos, e o filho deles, Renato Oyera Bonilha, de 25 anos. Quem dirigia o veículo era Waldir. Ele relatou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que o Corsa invadiu a pista contrária e não houve tempo para desviar, informou o site Edição MS.

Zilma e Renato continuam internados na Santa Casa de Campo Grande. A mulher sofreu uma fratura vertebral lombar e o filho dela está sendo acompanhado pela equipe de cirurgia do hospital. Não há informação que eles precisarão passar por intervenção cirúrgica ainda. O estado de saúde de ambos é estável.