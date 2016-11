Mulher de 63 anos é abusada sexualmente, torturada e filho é suspeito no crime

Caso de barbárie foi praticado contra mulher, de 63 anos, ontem, na casa onde ela mora, na região da Avenida Tamandaré, em Campo Grande. A vítima tinha indícios de ter sido violentada sexualmente, hematomas e queimaduras pelo corpo causadas, aparentemente, com cigarros. O filho dela, de 32 anos, foi preso e apontado como principal suspeito no crime.

Acionados por moradores, policiais militares da 5ª Companhia Independente encontraram a vítima desacordada no imóvel. Ela tinha lesão na região genital, vários hematomas e queimaduras, aparentemente, provocadas com cigarros. A mulher foi levada por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento em unidade hospitalar.

Vizinhos declararam para policiais que ouviram gritos da vítima e viram, por janela, o filho em cima dela. Somente os dois residem na casa. O homem é usuário de drogas, de acordo com a polícia, e foi preso. Ele foi levado à Casa da Mulher Brasileira, onde o caso é investigado.