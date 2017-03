Mulher cai em golpe do falso mecânico e tem prejuízo de R$ 1,5 mil

Mulher de 49 anos foi vítima do golpe do falso mecânico ontem (27) quando estava em casa no bairro Parque Alvorada em Dourados. Vítima perdeu cerca de R$ 1,5 mil em dinheiro.

Segundo boletim de ocorrência a vítima recebeu uma ligação de um suposto primo que estava com o carro quebrado na estrada e que precisava urgentemente de dinheiro para pagar um mecânico para conseguir chegar na cidade.

Imediatamente a vítima foi ao banco e depositou a quantia solicitada na conta passada pelo telefone. Depois a mulher entrou em contato com o primo para saber se ele havia recebido o dinheiro, mas ele informou que não sabia sobre dinheiro e que não tinha saído de casa nesse dia.

Vítima se deu conta que caiu no golpe do falso mecânico e o caso foi registrado na Primeira Delegacia de Polícia de Dourados para demais procedimentos.