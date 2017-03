Mulher arranca cabeça de feto durante aborto e é internada sob escolta

Uma mulher está internada sob escolta no Hospital Regional Rosa Pedrossian, em Campo Grande, para onde foi levada por socorristas depois de abortar. O feto, segundo o portal do jornal Correio do Estado, teve a cabeça separada do corpo, conforme informações que constam em nota emitida pela unidade de saúde.

Ainda não há a confirmação se o aborto foi espontâneo ou provocado.

Conforme o Correio do Estado, ela foi socorrida por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) reclamando de dores abaixo do ventre e apresentando sangramento. O quadro clínico é resultado de aborto realizado pela mulher em vaso sanitário de sua residência.

Ela estava grávida de quatro meses, contou para os socorristas e equipe médica do hospital que puxou o feto para retirá-lo. Corpo foi entregue na unidade de saúde sem o crânio.

Médicos retiraram a placenta, fizeram procedimento de curetagem na mulher e, ainda assim, o crânio do feto não foi encontrado. Ele pesava 150 gramas e, pelas características, estava na 16ª semana de gestação.