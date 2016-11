Mulher apanha de ‘amigo’ ciumento ao ir buscar marido embriagado

Na madrugada desta quinta-feira (24), moradora em Três Lagoas, município distante 338 quilômetros da Capital, foi denunciada por agressão ao marido. A mulher de 28 anos teria agredido o homem de 37 anos com um rodo, após se irritar com ele.

Conforme o boletim de ocorrência, o marido acionou a Polícia Militar para ir até a residência do casal. No local, ele disse que a esposa brigava com o filho de 3 anos, dizendo que daria uma chinelada na criança. Ele contou que saiu do quarto e foi para a sala, enquanto ela o provocava e que em seguida ela o teria agredido com um golpe de rodo na nuca.

Já a mulher disse aos policiais que trabalhou o dia todo e que o marido está desempregado, mas que chegou em casa embriagado e deitou no sofá. Ao acordar, ele teria começado a desaforar a mulher, dizendo que ela não cuida direito do filho e que não presta. A mulher ainda disse que foi dar banho na criança, quando o marido foi atrás dela, a perturbando, e ela acabou pegando o rodo e bateu na cabeça do homem.

Ela terá que responder por lesão corporal dolosa, quando há intenção, qualificada por violência doméstica.