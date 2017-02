MS receberá aeronave doada pela PF e avaliada em mais de US$ 1 milhão

O Governo Federal vai doar a Mato Grosso do Sul aeronave que poderá ser usada em atividades operacionais. Extrato detalhando modelo do avião foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme o extrato de doação, a aeronave pertencia atualmente à Polícia Federal, e agora será repassada à Casa Civil. No documento consta que o avião bimotor será usado em “desenvolvimento de atividades técnicas e operacionais de interesse comum”.

A reportagem apurou que o King Air modelo Beechcraft A100, que possui matrícula PP-FOY e tem capacidade para até cinco pessoas, está com Certificado de Aeronavegabilidade cancelado desde o dia 13 de janeiro. A inspeção anual de manutenção também está vencida, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).

Provavelmente os documentos devem ser regularizados antes da transferência da aeronave para o Estado. Avião de modelo semelhante pode ser adquirido por, no mínimo, 1 milhão de dólares.

A assessoria de imprensa do Governo do Estado não soube informais mais detalhes sobre a doação. O secretário da Casa Civil, Sérgio de Paula, foi procurado, mas não atendeu às ligações.