MPE-MS divulga gabarito de seleção de estagiários com 2 mil inscritos

O MPE-MS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul) divulgou nesta quarta-feira (7) o gabarito das provas do processo seletivo para estagiários realizadas no último domingo (4), com 246 vagas para graduação, pós-graduação e nível técnico com ensino médio.

As provas foram realizadas em seis municípios: Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Jardim e São Gabriel do Oeste. Foram mais de 2 mil candidatos inscritos, com cerca de 500 abstenções.

Para o nível médio profissionalizando, os candidatos puderam competir pela vaga de técnico em segurança do trabalho.

No nível da graduação, puderam competir estudantes das áreas de administração; arquitetura e urbanismo; ciências biológicas; contábeis; econômicas; e da computação; comunicação/jornalismo; direito; engenharia agronômica; ambiental ou sanitária; civil; elétrica; e da computação; geografia; publicidade e propaganda; tecnologia em desenvolvimento de sistemas; produção multimídia; rede de computadores; e serviço social.

Já no nível da pós-graduação, serão admitidos formandos nas áreas de administração; ambiental; desenvolvimento de sistemas; direito; psicologia e serviço social.

Para consultar os gabaritos você pode acessar o Diário Oficial do MPE-MS, a partir da página 6.