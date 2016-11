Motorista perde o controle da direção e tomba caminhão na BR-267 em Bataguassu

Na manhã desta quinta-feira (1º), um caminhão tombou na BR-267, no perímetro urbano de Bataguassu (MS). O acidente ocorreu próximo ao trevo de acesso à rodovia MS-395.

Por volta das 7h, o condutor de um caminhão VW 24.280, carregado com carne, seguindo no sentido Bataguassu – Campo Grande (MS), por motivos desconhecidos, perdeu o controle da direção do veículo e tombou às margens da rodovia.

O caminhão seguia com destino a um frigorifico em Bataguassu. Fotos: Sergio Melucci / Rádio Portal News

Por poucos metros, o caminhão não atingiu um poste. Fotos: Sergio Melucci / Rádio Portal News

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros estivem no local e, após prestarem os primeiros socorros, encaminharam o condutor e seu passageiro ao pronto socorro local. Os ocupantes do veículo não tiveram as identidades divulgadas.

As causas do acidente serão investigadas pela PRF. Fotos: Sergio Melucci / Rádio Portal News

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e registrou o acidente.