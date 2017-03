Motorista perde controle de direção e tomba carreta carregada com soja

Uma carreta carregada com soja tombou na tarde desta segunda-feira (20), no quilômetro 316, da BR – 262, em frente a fazenda Pantanal das Águas, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

De acordo com o motorista da carreta, Odelar Lopes de 49 anos, a roda dianteira do caminhão escapou, o que fez com que ele perdesse o controle da direção e viesse a tombar o veículo.

A carga com 31,7 toneladas de soja ficou espalhada pela rodovia, tomando conta principalmente do sentido Campo Grande/ Três Lagoas. Apesar disso, o local não está interditado, no entanto, o acidente exige atenção redobrada dos motoristas que passam pelo local.

Lopes disse que saiu com o carregamento de Sonora, na última sexta-feira (17) e iria descarregá-lo em Três Lagoas, ainda hoje. O motorista teve um ferimento leve na testa e reclamava de dores nas costas, mas recusou atendimento do Corpo de Bombeiros.

Ele também lamentou bastante os prejuízos do acidente, já que apenas a carga tinha seguro, já o caminhão não. “Paguei a última parcela na semana passada”, disse.

Bombeiros estão no local aguardando a chegada da PRF (Polícia Rodoviária Federal) que irá lavrar um registro sobre o acidente.