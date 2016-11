Motorista morre e menina fica ferida em acidente com carretas na BR-163

Fábio Valério Fernandes, 41, morreu em um acidente no quilômetro 600 da rodovia BR-163, próximo à cidade de São Gabriel do Oeste, na região Norte do Estado. De acordo com o site Idest, o acidente aconteceu por volta das 13h10 de terça-feira, dia 29 de novembro.

A filha, do motorista de 11 anos, foi encontrada fora do veículo, após a colisão. Ela foi levada para atendimento médico com escoriações no Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste.

De acordo com o site Idest, as vítimas são de Sinop (MT). O corpo de Fernandes ficou preso as ferragens sendo retirado e foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Coxim para ser submetido ao exame necroscópico.

Ainda conforme o site, o acidente foi uma colisão traseira, entre uma carreta Volvo NL 12, com placas do Mato Grosso e uma Scania/G380, com placas de São Paulo.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil e da CCR MS Via, empresa que administra a rodovia, estiveram no local prestando os devidos atendimentos.