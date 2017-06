Motorista invade preferencial e carro capota duas vezes em avenida na Capital

A invasão da preferencial provocou na manhã desta sexta-feira (23) um acidente no Bairro Vila Sobrinho, em Campo Grande. Um veículo capotou duas vezes com o impacto. Todos foram levados para a Santa Casa de Campo Grande.

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Zákia Naran Siufi com a Avenida Cassiano Sandim Resende, próximo a Praça do Papa. O veículo Chevrolet Corsa, ocupado por uma mulher, trafegava pela preferencial na Avenida Cassiano, quando o veículo Renault Sandero, ocupado por um casal, vinha pela Rua Zákia Naran e invadiu a preferencial, segundo testemunhas.

O veículo Sandero colidiu contra o Corsa e com o impacto o carro capotou por duas vezes, na avenida. Ninguém teve ferimentos graves e todos foram levados para a Santa Casa da Capital. No Sandero estava um pedreiro de 43 anos, e uma professora de 53 anos, já no outro carro estava uma vendedora de 47 anos.