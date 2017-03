Motorista fica gravemente ferido ao ser esfaqueado por colega de trabalho

O caminhoneiro Luciano Costa Salina, 35, ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado no pescoço pelo colega de trabalho, Adilson Rodrigues da Rosa, 32 que está foragido. O crime aconteceu às 23h50 de ontem (30) em Bonito.

Segundo ocorrência policial, Luciano estava em um bar com mais outros colegas, esperando para descarregar a soja das carretas. Conforme relato de testemunhas, houve discussão no bar, quando em certo momento, Luciano reclamou que alguém havia passado algo em seu pescoço, percebendo depois que estava coberto por sangue.

Colega da vítima o socorreu e o levou ao hospital da cidade na própria carreta de Luciano. A Polícia Militar foi acionada e a testemunha relatou o que tinha acontecido e o principal suspeito seria Adilson.

Ainda segundo informações de testemunhas, Luciano realizou disparos com arma de fogo no local do crime. No bar, foi encontrado o canivete usado e dentro do caminhão, os policiais localizaram o revólver.

Em busca ao suspeito, a Polícia Civil encontrou por volta das 2h, o dono de uma fazenda que ajudou Adilson a fugir. O homem relatou que os dois trabalham juntos e que o autor está arrependido. Ele não foi encontrado.

Luciano foi transferido para Campo Grande, devido a gravidade dos ferimentos.