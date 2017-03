Motorista é socorrido após invadir preferencial e carro capotar

Uma motorista, de 44 anos, sofreu ferimentos leves na manhã desta segunda-feira (27) depois que o carro que conduzia capotar no cruzamento das ruas Antônio Pinto Barros e Jacarepaguá, no Bairro Tiradentes, em Campo Grande.

A motorista tinha acabado de deixar a filha na escola e voltava pela Rua Antônio Pinto Barros,quando no cruzamento com a Rua Jacarepaguá, um veículo Chevrolet Corsa, com placas do Rio Grande do Sul, invadiu a preferencial causando o acidente.

Com o impacto, o veículo Peugeout conduzido pela mulher capotou e ela ficou retida dentro do carro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez o resgate da vítima, que foi levada para o Pronto Med da Capital, com ferimentos leves.

O outro motorista não teve ferimentos. O acidente foi atendido pela Polícia de Trânsito da cidade, que encaminhou o motorista do veículo Corsa para a delegacia de polícia, já que ele estaria sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).