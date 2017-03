Motorista é preso levando maconha e haxixe de MS para o Paraná

Motorista de 33 anos foi preso ao ser surpreendido transportando em caminhão 443,4 quilos de maconha de Juti (MS) para Maringá (PR). Flagrante aconteceu no final da madrugada de hoje, na BR-487, em Alto Paraíso, interior do Paraná.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), veículo seguia pela rodovia, momento em que condutor foi abordado para fiscalização. Durante vistoria, motorista demonstrou nervosismo, fato que motivou as buscas no interior do veículo.

Agentes encontraram os tabletes de maconha e 980 gramas de haxixe escondidos em fundo falso no assoalho da carroceria do caminhão. Diante do flagrante, condutor disse que levaria os entorpecentes de Mato Grosso do Sul até o Paraná. Caso foi encaminhado para a Delegacia de Policia Civil de Xambrê.