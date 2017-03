Motorista é preso com carga de maconha avaliada em R$ 1,2 milhão

Droga seria transportada de Amambai para Campo Grande - Foto: Divulgação PRF

O motorista Adão Alcir Veiga de Mello, de 42 anos, foi preso por equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) ao ser surpreendido transportando carga de aproximadamente 1,5 tonelada de maconha, avaliada em R$ 1,2 milhão. Flagrante aconteceu hoje, por volta das 10h30, no km 202 da BR-163, na cidade de Carapó.

De acordo com a polícia, agentes de Dourados faziam fiscalização na rodovia quando abordaram Adão que conduzia caminhão. Equipe desconfiou do fato de o veículo estar descarregado e durante vistoria constatou que havia fundo falso em toda a extensão da carroceria do caminhão.

Ao abrir o fundo falso, agentes se depararam com vários tabletes de maconha. A droga ainda está em processo de pesagem, mas a estimativa é de que totalize algo em torno de 1.500 quilos.

Diante do flagrante, motorista confessou que receberia R$ 50 mil para transportar o entorpecente de Amambai até Campo Grande.