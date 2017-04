Motorista é flagrado com 45 mil pacotes de cigarros

Na manhã de hoje (03) no KM 384 da BR 262 em Terenos, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu em frente a um posto de combustíveis, o veículo Scania/R124, placas do Mato Grosso do Sul, conduzido por um homem de 36 anos, carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

De acordo com o registro policial, após a apresentação da documentação pessoal e do veículo, foi observado pela equipe nervosismo excessivo do condutor.

Questionado sobre a carga, o motorista informou que o bitrem estava vazio, porém os policiais encontraram várias caixas contendo pacotes de cigarro de origem estrangeira.

Ao ser questionado sobre a mercadoria contrabandeada o condutor informou que foi contratado para efetuar o transporte do contrabando até o município de Uberlândia (MG), e que já havia sido preso anteriormente pelo mesmo crime no Rio Grande do Sul.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão para o condutor e realizado o encaminhamento deste, do veículo, e da mercadoria, aproximadamente 45 mil pacotes de cigarros, para a Superintendência da Polícia Federal de Campo Grande.