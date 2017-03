Motorista dorme ao volante e colide veículo contra poste na Capital

Motorista foi levado para o hospital pelo Corpo de Bombeiros (Renata Portela)

Um motorista, de 42 anos, acabou sofrendo um acidente de trânsito na madrugada desta quinta-feira (30) depois de colidir o veículo Hynduai Tucson contra um poste, na saída para São Paulo.

Segundo informações, o motorista estava saindo de viagem por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira (30), quando acabou dormindo ao volante perdendo o controle da direção e colidindo contra um poste, na Avenida Gury Marques.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima socorrida e levada para a Santa Casa da Capital. Equipes da Energisa, concessionária de energia de Mato Grosso do Sul, estão no local para a retirada do poste, que ficou pendurado depois da colisão.