Motorista de carreta que causou acidente com mortes em Nova Alvorada do Sul estava bêbado

As três vítimas que morreram no acidente envolvendo carreta, caminhonete e carro de passeio foram identificadas como Marisa Regina Gauer, 45 anos, Osmar Gauer, 67 anos, e Lúcia Hartmann, 65 anos.

Uma mulher, que seguia com a família, ficou gravemente ferida e foi transferida à Santa Casa. O nome dela ainda não foi divulgado. Os quatro voltavam para a casa em Marechal Cândido Rondon, no Estado do Paraná.

O motorista de 29 anos da carreta Scania azul, que causou o acidente, havia consumido bebida alcoólica, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Estadual). O nome dele não foi divulgado.

Tragédia - O acidente ocorreu na manhã de domingo (12), no km 385 da BR-163, trecho que liga Nova Alvorada do Sul e Campo Grande.

O motorista da carreta Scania azul invadiu a pista contrária, colidiu na lateral da caminhonete Ford Ranger prata e bateu de frente com um Ford Fiesta. Três dos quatro passageiros que estavam no carro de passeio morreram no local.

A mulher e o condutor do caminhão ficaram feridos e foram socorridos para uma unidade de saúde. Ninguém da caminhonete se feriu. O motorista e o passageiro da Ford Ranger contaram que o susto foi grande, mas conseguiram escapar com vida.

Segundo a PRF, o caminhoneiro fez o teste do bafômetro e o resultado foi de 0,25 miligramas de álcool por litro de sangue.