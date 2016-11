Motorista de carreta preso com maconha em DEODÁPOLIS é condenado a 11 anos de prisão

Um motorista, preso no dia 14 de julho deste ano transportando 2.194 quilos de maconha no fundo falso da carroceria de uma carreta, foi condenado a 11 anos e oito meses de prisão por tráfico internacional de drogas.

A sentença foi estipulada pelo juiz Diogo Ricardo Goes Oliveira, da 2ª Vara Federal em Dourados, cidade a 233 km de Campo Grande.

D.S.J. foi preso pela Polícia Federal na MS-276, próximo ao distrito de Lagoa Bonita, município de Deodápolis. Ele disse que receberia R$ 80 mil para levar a droga camuflada no fundo falso, sob uma carga de farelo de soja.

Com o auxílio de cão farejador, os policiais federais localizaram a droga escondida no assoalho da carroceria da carreta, que tinha placa de Tietê (SP).

No depoimento em juízo, o motorista confessou ter recebido a proposta de R$ 80 mil para transportar a droga.

Conforme a Justiça Federal, a dinâmica do crime demonstra que o réu detinha alta confiança do contratante. “Tal assertiva se justifica em razão da excessiva carga que lhe foi confiada, a qual representa expressivo investimento financeiro. Nenhuma organização lícita ou ilícita confia operações de elevado investimento e de vultoso retorno financeiro a funcionários inexperientes ou que não gozem de sua confiança”, afirmou o magistrado na sentença.

Segundo o juiz, uma carga tão valiosa, que poderia gerar lucro superior a R$ 1.000.000,00, jamais seria entregue a um transportador principiante.

A sentença explica ainda que se fossem confeccionados “cigarros de maconha” utilizando a carga apreendida em poder do acusado, com 5 gramas cada, seria possível produzir cerca de 438.800 unidades. A sentença determinou a perda em favor da União dos veículos apreendidos em poder do acusado.