Motorista de 19 anos fica ferida, depois de veículo atingir poste

Uma jovem de 19 anos precisou ser socorrida na tarde desta terça-feira (14) depois de se envolver em um acidente no cruzamento das avenidas Norte e Júlia Maksoud, no Monte Castelo, em Campo Grande. A vítima teria perdido o controle da direção do carro que conduzia ao fazer uma rotatória, saído da pista e colidido em um poste de iluminação.

De acordo com informações do BPTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito), a jovem conduzia um Volkswagen Gol pela Júlia Maksoud, quando ao chegar no cruzamento fez a rotatória para entrar na Avenida Norte. Ao realizar a manobra, no entanto, a motorista perdeu o controle da direção.

O veículo então subiu na calçada e acabou atingindo o poste de iluminação. Populares e até um militar do Corpo de Bombeiros, que estava de folga, socorreram a jovem e acionaram o socorro. Segundo informações preliminares, a condutora do Gol não sofreu ferimentos graves, somente escoriações e foi levada para atendimento médico consciente.