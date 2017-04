Motociclista que portava maconha e bebida alcoólica morre em acidente na MS-487

O motociclista Gilberto Klein, 39 anos, morreu na noite de ontem (27), em acidente de trânsito na rodovia MS-487, no município de Itaquiraí.

Segundo informações da perícia criminal da Polícia Civil de Naviraí, há indício de que a vítima teria invadido a pista contrária e colidido com outro veículo não identificado. O acidente aconteceu por volta das 20 horas e o condutor do outro veículo envolvido no acidente não prestou socorro à vítima.

A Polícia Civil de Itaquiraí encontrou o corpo de Gilberto caído na pista, ao lado de moto Sundown conduzida por ele.

Gilberto portava pequena porção de maconha e em sua mochila havia litro de pinga que quebrou com a colisão.

Pai de Gilberto informou à Polícia Civil que ele teria saído de casa no período da tarde de ontem com algumas mandiocas descascadas com o objetivo de vender para comprar droga e bebida alcoólica. O pai disse também que o filho não tinha habilitação e que sempre dirigia embriagado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí como homicídio culposo na direção de veículo automotor.