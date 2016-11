Motociclista não respeita sinalização e morre ao ser atingido por ônibus

Motociclista identificado apenas como Júlio Ângelo, de 20 anos, morreu por volta das 6h desta quinta-feira (24), após ser atingido por ônibus do transporte coletivo, no cruzamento da avenida Calógeras com a rua 26 de Agosto, no Centro de Campo Grande.

Segundo testemunhas, o jovem pilotava uma motocicleta Honda Titan vermelha na Avenida Calógeras no sentido Bairro e tinha como passageiro um rapaz, quando furou o sinal vermelho e foi atingido pelo ônibus da linha União/Oliveira que cruzava a via.

O motociclista teve a cabeça atingida e morreu no local. O passageiro da moto não sofreu ferimentos e foi embora antes da chegada da polícia. Ele disse que os dois voltavam de uma conveniência e o amigo furou o sinal porque achou que daria tempo de passar. Próximo ao corpo da vítima foi encontrada uma garrafa de vodca quebrada e um energético.

A quadra da 26 de Agosto, onde ocorreu o acidente, e uma faixa da Avenida Calógeras estão interditados para os trabalhos da perícia técnica e da Polícia Civil.