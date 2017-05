Motociclista morre na Santa Casa depois de ser atingindo por carro na BR-163

Um motociclista, de 77 anos, morreu na Santa Casa de Campo Grande depois de ser atingido por um Honda Fit nesta quinta-feira (25) na BR-163, próximo ao Shopping Bosque dos Ipês. José André da Silva foi socorrido até a Santa Casa, permaneceu aproximadamente 12 horas internado, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu às 5h50. José conduzia uma Honda CG Fan, com placa de Jaraguari, pela rodovia quando na entrada da Capital foi atingido por um Honda Fit. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o idoso até a Santa Casa.

José passou o dia internado, mas morreu às 18h40. O filho da vítima, de 37 anos, procurou a delegacia horas depois para relatar a morte do pai. Ele informou a placa do veículo envolvido no acidente e o nome do condutor do Honda Fit, mas não soube detalhes de como a colisão aconteceu.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) centro como homicídio culposo na direção de veículo automotor e será investigado pela Polícia Civil.