Motociclista morre em acidente e condutor de veículo foge na MS-276 em Ivinhema

Homem morreu durante a madrugada desta quinta. Foto: Ivinoticias

Um grave acidente na madrugada desta quinta-feira (02) deixou uma vitima fatal entre Ivinhema a Amandina na rodovia MS-276 próximo à região do Abacaxi.

Conforme apurou o Site Ivinoticias, a guarnição do corpo de bombeiros e da Policia Militar de Ivinhema receberam informações por volta das 4 horas que uma moto que estava caída na rodovia, sendo que no local foi constatado que José Carlos da Silva de 38 anos estava conduzindo uma motocicleta Honda NXR 150 com placa de Guaiçara-PR que seguia sentido Amandina a Ivinhema quando por motivos que serão investigados, colidiu em um outro veiculo e com o impacto foi arrastado por cerca de 50 metros até a moto e o corpo de José parar as margens da rodovia.

O motociclista José Carlos morreu na hora, seu corpo ficou com diversos ferimentos e fraturas, além de quase ter o pé amputado, sendo que parte óssea de seu pé esquerdo estava espalhada na rodovia.

O veiculo que bateu na moto, não parou para socorrer, mas algumas partes do veiculo ficaram no local do acidente e a policia irá investigar. De acordo com informações apuradas no local, José Carlos mora em Nova Andradina com sua esposa e filho, mas trabalha para uma empresa terceirizada da usina em Ivinhema e durante a noite de quarta-feira pediu a moto emprestada a um amigo para visitar a esposa, mas ao retornar aconteceu o acidente.