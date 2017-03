Motociclista morre após ser atropelado duas vezes por carros diferentes em MS

Acidente de trânsito resultou na morte do motociclista Kleiton Lombardi, 36 anos, por volta das 20h40min de ontem (8), no quilômetro 309 da BR-262, em Campo Grande. A vítima seguia em motocicleta POP, quando foi atingida por trás por Uno e depois que caiu atropelada por segundo veículo, cujo motorista fugiu.

Kleiton seguia sentido a Ribas do Rio Pardo quando foi atropelado pelo automóvel que transitava no mesmo sentido. Motorista do Uno parou para prestar socorro e foi interrogado na delegacia plantonista da Vila Piratininga. De acordo com o delegado Cleverson Alves, o rapaz, de 23 anos, declarou que a moto não tinha iluminação e o local onde a batida aconteceu é escuro. Por isso não visualizou a vítima.

Ainda na versão do motorista, Kleiton foi atropelado por segundo veículo. “Disse que a moto estava toda apagada e que apenas sentiu a pancada. Pouco à frente parou e viu momento em que condutor de outro carro atropelou o motociclista. Esse outro condutor também teria parado, mas havia uma mulher dentro do carro chorando bastante e ele fugiu”, declarou a autoridade policial. Motorista do Uno disse que não viu o modelo do veículo e não conseguiu anotar dados da placa.

Confome o delegado, Kleiton foi arrastado por cerca de 50 metros e a versão é condizente com indícios encontrados no local. “A moto ficou enroscada na frente do carro e a vítima foi arrastada. Peritos acreditam que o Uno tenha arremessado o motociclista na batida e não arrastado. Apesar das marcas de que houve arrastamento, no corpo, aparentemente, não tinham marcas de pneu, nem no asfalto frenagem. No entanto, vamos aguardar laudos da perícia para concluir a dinâmica do acidente”, finalizou Cleverson.

Rapaz envolvido no atropelamento foi submetido a teste de bafômetro que deu resultado negativo. Ele prestou depoimento na delegacia e foi liberado. Inquérito investiga o fato.