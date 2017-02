Motociclista morre ao bater de frente contra veículo na BR-163 em Dourados

Após a colisão, uma carreta arrastou a motocicleta por pouco mais de cem metros Fotos: Cido Costa

Christian Gustavo da Silva, de 41 anos, morreu na noite desta sexta-feira (10) em Dourados em acidente envolvendo a motocicleta que pilotava e um veículo Pick Up Strada.

Ele seguia numa Titan no sentido Dourados a Caarapó quando nas imediações da Embrapa bateu de frente contra o veículo que seguia no sentido contrário. Christian foi arremessado às marges da rodovia e morreu na hora.

Após a colisão, a Pick Up saiu da pista e uma carreta arrastou a motocicleta por pouco mais de cem metros. A polícia investiga as causas do acidente. Há hipótese de ultrapassagem mal sucedida de um dos condutores.