Motociclista fica ferido em acidente no centro de VICENTINA

Foto: Caio Vinícius / Fátima Em Dia

Um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (27) deixa motociclista ferido, na Avenida Padre José Daniel, centro da cidade de Vicentina.

De acordo com as informações, o motociclista trafegava sentido a cidade de Fátima do Sul, quando por motivos que estão sendo apurados pela Polícia Militar, o motociclista acabou colidindo na lateral de uma caminhonete D10.

Com o impacto o motociclista acabou sendo arremessado e parando sobre a carroceria da caminhonete. O Corpo de Bombeiros de Fátima do Sul socorreu a vítima até o Hospital Municipal de Vicentina, queixando de fortes dores na coluna.