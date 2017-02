Motociclista é executado a tiros na Capital; um é preso e adolescente apreendido

O motociclista Aladino Leandro Benitez da Silva, de 23 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde desta terça-feira (14) no cruzamento da Rua Cecília Meireles com a Rubiataba no Jardim Aero Rancho em Campo Grande.

Aladino que transitava em uma moto Honda CBX 250 Twister foi morto com dois tiros. Um dos disparos atingiu a costas e outro a nuca de Aladino. O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém o rapaz morreu no local. De acordo com a polícia, os dois autores, um de 19 anos, foi preso e o outro, de 15, apreendido na região.

A Polícia Civil ouvirá testemunhas para saber como foi a dinâmica do crime. O motorista Roberto Félix, de 50 anos, padrasto de Aladino, diz que o enteado cumpria pena no semiaberto por roubo. "Ele saía da cooperativa onde trabalhava no Bairro Serradinho e sempre passava na casa da tia", que mora na Rua Cecília Meireles.

O jovem que morava na Rua Rubiataba, próximo a casa da tia, fazia diariamente o trajeto antes de ir para o presídio semiaberto na Vila Sobrinho, onde dormia e saía de manhã para trabalhar. De acordo com familiares, Aladino deixa uma filha pequena.

O padrasto disse a reportagem que não sabe sobre uma possível causa do crime. De acordo com a polícia, o tiro dado contra a nuca da vítima foi a queima-roupa. O caso será registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Piratininga.