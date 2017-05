Motociclista atropela, mata homem e foge sem prestar socorro na BR-463

Homem ainda não identificado morreu ao ser atropelado por um motociclista que fugiu sem prestar socorro. O acidente aconteceu por volta de 18h de segunda-feira (8), na BR-453, entre o distrito de Sanga Puitã e a cidade de Ponta Porã, distante 323 km de Campo Grande.

Conforme informações do site Porã News, populares acionaram a Polícia Militar sobre um acidente. No local, os policiais encontraram o homem caído na beira do asfalto, sem sinais vitais.

Próximo ao corpo, foram encontrados várias partes de uma motocicleta, indicando que o veículo é de origem estrangeira. A vítima não estava com documentos e a polícia acredita que possa ser um andarilho.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã. Os policiais recolheram os pedaços da moto e tentam identificar o autor.