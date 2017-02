'Motel ou vazamento de vídeos íntimos': casada revela ameaça de desconhecido

Depois de ser ameaçada por um desconhecido de ter vídeos íntimos divulgados na rede social, uma jovem, de 19 anos, procurou a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência, nesta sexta-feira (17).

A jovem disse na delegacia, que passou a receber mensagens em seu celular de um desconhecido afirmando que se ela não fosse até um motel com ele para ter relações sexuais divulgaria os vídeos, nas redes sociais.

Ela disse não conhecer o autor das mensagens, que insiste que não a chantagearia mais, caso concordasse em sair com ele. De acordo com a jovem, o autor não teria vídeos ou fotos suas, mas com medo de que possa ter algo em seu desfavor resolveu procurar a delegacia.

A jovem contou ao marido sobre a ameaça e afirmou ter medo que o autor possa inventar algo a seu respeito, por se negar a manter relações sexuais com ele. O caso foi registrado como ameaça.