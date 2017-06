Morto por PM de folga participou de mais três assaltos somente na semana passada

Considerado foragido da Justiça, o assistente de serviços gerais Aguinaldo Romero Ferreira, 38 anos, morto durante assalto ao posto de combustível Small, participou de, pelo menos, mais três roubos somente na semana passada. Ele foi atingido por um policial militar que estava de folga e presenciou o assalto na Rua Spipe Calarge, no Jardim TV Morena.

De acordo com o comandante do Batalhão de Choque, coronel Pollet, Agnaldo praticou vários roubos com o veículo usado no último crime, um Voyage de cor prata, que havia sido roubado na Vila Popular, em 30 de maio. No dia 1º de junho, ele e os comparsas assaltaram uma relojoaria e, no dia 3, um mercado na Avenida Guaicurus.

Coronel Pollet - Foto: Anna Gomes

O trio sempre rendia as vítimas com armas de fogo e de forma agressiva. Na noite de ontem (7), os três chegaram para roubar o posto de combustível Small quando um policial militar do Batalhão de Choque, que estava de folga, interviu e precisou atirar contra os suspeitos. Agnaldo foi atingido e morreu no local.

Os outros assaltantes dois conseguiram fugir no Voyage, que foi abandonado no bairro Pioneiros. O veículo estava com placa clonada, sinais de perfuração e muito sangue nos bancos traseiro e dianteiro do lado motorista.

Francisco foi preso por tráfico de drogas - Foto: Repórter Top

Em revista realizada na casa do Agnaldo, os policiais ainda prenderam um homem de 24 anos com 12 tabletes de maconha em uma mala azul. Francisco Leite de Oliveira confessou que levaria a droga para o Maranhão e receberia R$ 2 mil pelo transporte.

Segundo a perícia, a pistola usada por Agnaldo nos crimes se tratava de uma Taurus, calibre .40, modelo 24/7, com numeração SBY 52738, da carga da Policia Militar do Estado do Paraná.