Morte na tabacaria: jovem é assassinado com quatro tiros e outro fica ferido

Na madrugada desta quinta-feira (19) Luciano Miguel de Jesus, de 20 anos, foi assassinado a tiros em uma tabacaria, em Campo Grande, na Vila Ipiranga. Outro jovem ficou ferido.

Segundo informações do proprietário do estabelecimento, por volta da meia noite um homem desconhecido chegou ao local e ao entrar sacou um revólver e passou a efetuar disparos na direção de Luciano, que foi atingido por dois disparos nas costas, um na nuca e por outro no ombro.

Outro jovem que estava na tabacaria também foi ferido a tiros no abdômen, sendo socorrido e levado para a Santa Casa da Capital. Ele disse aos policiais conhecer o autor dos disparos, mas não soube dizer o motivo do crime.

Ainda de acordo com a vítima, de 20 anos, o autor é morador de uma gleba. Cinco pessoas estavam no local no momento do assassinato.