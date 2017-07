MORTE de casal de empresários chocou comunidade sul-chapadense na manhã deste domingo.

Imagem: Chapadense News

Chapadão do Sul acordou chocado com a trágica morte do casal de empresários proprietários do tradicional Mercado Silva, na rua D, no Bairro Esperança.

Incrédulas, dezenas de pessoas se concentraram na frente da casa do casal para terem certeza do homicídio seguido de suicídio. Segundo informações das pessoas que estiveram no local o empresário efetuou um disparo na esposa e depois se suicidou por motivos que devem estar sendo investigados e restritos ao meio familiar.

O registro é triste porque os empresários eram muito conhecidos e queridos no municpio onde também são pioneiros no setor comercial.

A Polícia Militar faz a guarda do local para manter os curiosos distantes enquanto espera a chegada dos peritos do IML (Instituto Médico Legal) de Paranaíba