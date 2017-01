Morre jovem pastor que foi ferido em tiroteio em Ponta Porã

FOTO: FACEBOOK

Um clima de tristeza tomou conta da cidade de Ponta Porã, fronteira com o Paraguai na tarde dessa terça-feira, devido a notícia do falecimento do jovem pastor Mesaque Almeida que vinha a dias lutando pela vida.

Mesaque estava transitando a bordo de uma motocicleta na Rua marechal Floriano quando foi atingido por tiros disparados por pistoleiros que desejavam executar um outro homem que estava em uma caminhoneta Toyota Hilux SW4, que morreu na hora. O crime aconteceu no dia 24 de janeiro. Os autores do disparo estavam em um Ônix que foi abandonado no local do atentado. Sobre o banco do carona foi encontrado um fuzil Sig Sauer calibre 5,56, fabricado na Suíça.

Após o tiroteio, Mesaque foi socorrido e transferido para a cidade de Dourados devido a gravidade dos ferimentos.

No facebook de Mesaque, as mensagens são de saudades e indignação. Aos amigos e familiares resta a saudade e à sociedade resta o clamor pela justiça e por mais segurança.