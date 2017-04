Morre em hospital mulher baleada no trabalho pelo ex-marido

Pâmela morreu após ficar 32 dias internada na Santa Casa. (Foto: reprodução/Facebook)

Depois de 32 dias internada na Santa Casa de Campo Grande, a vendedora Pâmella Jennifer Garicoi, 32 anos, morreu por volta da 1 hora da madrugada desta terça-feira, dia 25 de abril. Ela foi baleada pelo ex-marido, Johnny Teodoro Souza, 31 anos, na tarde do dia 23 de março, em uma loja de gesso, localizada na Avenida Mascarenhas de Morais, no Bairro Monte Castelo, na Capital.

Pâmela, que foi atingida no pescoço, ficou internada por vários dias no CTI (Centro de Terapia Intensiva) em coma. Segundo o site Campo Grande News, ela era mantida viva por meio de aparelhos e medicamentos. A equipe médica chegou a cortar os sedativos, mas a paciente não acordou e não apresentava melhora no quadro.

O ex-marido dela, Johnny, que após o crime tentou cometer suicídio atirando na própria cabeça, também foi internado na unidade de saúde. Ele perdeu a visão do olho esquerdo, mas no dia 5 de abril recebeu alta e foi encaminhado à delegacia. O homem, que vai responder por feminicídio, está preso desde o dia 7 deste mês no Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande.

O caso

Conforme a Polícia Civil, a mulher atendia atrás do balcão da loja, quando de repente Johnny chegou e sem falar nada atirou contra a ex. Em seguida, o agressor atirou contra a própria cabeça e caiu ao chão. Antes do socorro chegar, ele retomou a consciência e ainda tentou pegar o revólver de volta, mas foi contido por policiais que tinham acabado de chegar.

Um pouco antes do crime, a vítima tinha ido à Deam (Delegacia Especializada de Atendimentos à Mulher) denunciar o ex-marido que enviava mensagens ameaçadoras para forçá-la a reatar o casamento. Os dois foram casados por 11 anos e há 2 meses estavam separados.

Ele, segundo testemunhas, não aceitava o fim do relacionamento. Os casos de violência doméstica foram registrados pela vítima em maio de 2009, outubro de 2014 e 2015, março de 2016 e nesta quinta-feira. Pâmela deixou duas filhas, de 5 e 12 anos. A mais nova era também filha de Johnny.

Registros

A atendente registrou seis boletins de ocorrência por violência doméstica em um período de oito anos. Todas as ocorrências são contra o suspeito. O primeiro caso aconteceu em maio de 2009.