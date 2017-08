Moradora de Nova Andradina acusada de comandar “boca de fumo” volta a ser presa

R.F.L., foi presa neste sábado (05), na BR-463 - Foto: 94 FM

Uma mulher de 30 anos, moradora em Nova Andradina que havia sido liberada da prisão em audiência de custodia no mês de junho, foi presa novamente pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) transportando quase 20 quilos de maconha entre Dourados e Ponta Porã.

Segundo informações do site da 94 FM de Dourados, R.F.L., foi presa por volta das 17h30, deste sábado (05), na BR-463 no posto de fiscalização Capey da PRF. Ela estava em um ônibus que saiu de Ponta Porã e seguia até Cassilândia.

Na abordagem, os policiais encontraram no bagageiro do ônibus uma mala com mulher 26 tabletes de maconha que totalizaram 19 quilos. Através da identificação da bagagem, os policiais, chegaram até a acusada. Ela informou que pegou a mala com a droga de uma mulher chamada Melissa na rodoviária de Ponta Porã, e que levaria até Nova Andradina.

Ela foi conduzida até a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã e foi autuada em flagrante pelo delegado Rodolfo Dalton, acusada de tráfico de droga. No início do mês, na casa de acusada em Nova Andradina os policias militares descobriram que funcionava um ponto de venda de droga. Ela passou por audiência de custódia, mas foi liberada. (com informações do site da 94 FM de Dourados)