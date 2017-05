Morador em Culturama e comparsa são presos suspeitos de roubarem celular e bicicleta, em Dourados

(Fotos: Divulgação / PM)

Conforme boletim de ocorrência lavrado na madrugada dessa quinta-feira(04), policiais militares da Rádio Patrulha do 3º BPM foram acionados pelo CIOPS para deslocar até a rua Coronel Ponciano, em frente a um hotel, pois uma pessoa de 22 anos teria sido vítima de roubo, onde os suspeitos subtraíram seu aparelho celular e sua bicicleta.

De posse das características dos acusados, a equipe policial efetuou diligências pela região, sendo que na rua Filomeno João Pires, próximo a escola Tancredo Neves, os militares fizeram a abordagem de duas pessoas com as características dos autores do crime, sendo eles Tiago Luiz de Melo(28), morador no Jardim Monte Líbano e Eugenio Lemes dos Reis(33, morador no distrito de Culturama/MS, de posse da bicicleta e do aparelho celular roubados da vítima.

Em checagem aos abordados constatou-se que Tiago era foragido da justiça e que teria um mandado de prisão a ser cumprido.

Diante dos fatos, os acusados foram encaminhados até a DEPAC de Dourados, onde foram reconhecidos pela vítima como os autores do roubo.