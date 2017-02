Morador de Ivinhema encontrado morto foi brutalmente assassinado e enterrado em fazenda de Jateí

FOTO: WASHINGTON LIMA

O jovem Fernando Maicon da Silva, de 24 anos, morador em Ivinhema, que estava desaparecido há 15 dias, foi brutalmente assassinado a pauladas e enterrado, em uma fazenda no município de Jatei.

Segundo as informações de familiares, Fernando teria saído de casa para trabalhar em fazenda, distante a 70KM de Jateí, e não mais retornou. Preocupados com a situação, pois Fernando não era de se ausentar de casa sem dar noticias, familiares procuram o empreiteiro que levou Fernando até a fazenda para fazer uma cerca, onde obtiveram a informação que que ele também não via Fernando há vários dias e ainda segundo, a pessoa de Geraldo Alves de Oliveira, que morava com Fernando e trabalhavam juntos informou que havia visto Fernando pela ultima vez no dia 01/02/2017, por volta das 15h00.

O caso só foi descoberto, por conta do irmão de Fernando teria sonhado na noite anterior, que o mesmo estava morto e enterrado na beira de um córrego.

Desconfiado das alegações da pessoa de Geraldo de que Fernando teria ido embora, pois as informações de pessoas conhecidos, é que que a pessoa de Geraldo é um homem muito violento e sempre que bebe diz que já teria assassinado varias pessoas, que matava e jogava a vítima em uma cova rasa de costas para o chão e enterrava e ninguém nunca teria descoberto tais crimes.

Seguindo suas intuições o irmão de Fernando, passou a fazer buscas nas proximidades e esteve nos fundos da fazenda, aproximadamente 700 metros da casa em que o grupo estava pousando, Fernando, Geraldo e outros dois trabalhadores, irmão e sobrinho de Geraldo, e observou que tinha terra virada em determinado local (brejo), com algumas galhas encobrindo.

Na esperança de encontrar o irmão e com o sonho em mente, o homem então cavou e verificou que se tratava da cova de seu irmão Fernando que estava desaparecido. No local do achado de cadáver os peritos apreenderam uma bermuda, uma enxada e um fragmento de camisa, todos objetos com vestígio de sangue humano e de propriedade da pessoa de Geraldo.

Geraldo e seus dois familiares foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Jateí, para prestarem esclarecimentos. Segundo apuraro pelo Fátimaemdia, Geraldo está preso na cadeia pública de Fátima do Sul, a disposição da justiça.