Miss MS 2017 é recebida com muita satisfação pelos vereadores na Câmara de GLÓRIA DE DOURADOS

Em visita nesta segunda-feira, 05 de Junho, ao município de origem, a gloriadouradense Ana Carla Marques Moreira eleita recentemente Miss Mato Grosso do Sul, foi recebida com muita satisfação por todos os vereadores que compõe o Legislativo Municipal. E como forma de gratidão, foi homenageada pelo Vereador e Presidente Milton Cesar Gomes com um arranjo de flores.

União das famílias Marques e Moreira, Ana Carla nasceu em Glória de Dourados MS, iniciando sua vida estudantil como aluna da Pré escola na Escola CEG – Centro Educacional Gloriadouradense, onde estudou até o 3º ano, quando seus pais resolveram mudar para a capital Campo Grande. Aos 14 anos de idade se inscreveu para participar de um desfile no bairro onde morava, sendo eleita a melhor modelo daquele evento. A partir daí iniciou sua trajetória de modelo, e sempre sendo destaque nos desfiles.

Ainda jovem a modelo e Miss MS Ana Carla, é possuidora de uma vasta experiência internacional, com o sucesso sempre em expansão teve que se adaptar e viajar para outros continentes chegando a morar em nove países, como a Itália, Japão, China Tailândia e etc. Com incentivos da família e possuidora de uma beleza impar com característica de representar o Estado no Miss Brasil, resolveu encarar mais este desafio na sua vida, sendo eleita Miss MS em concurso realizado no dia 27 de maio deste ano.

Com a presença de grande parte da família no plenário da Câmara municipal, agora Miss MS teve a oportunidade de receber o carinho de todos os presentes, em destaque os agradecimentos dos vereadores que não pouparam elogios e expectativas de sucesso nos próximos eventos em que irá representar o município de Glória de Dourados e o Estado de Mato Grosso do Sul.

Fotos Adauto Dias / glorianews